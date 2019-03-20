Kar Savaşçılarının Zorlu Mesaisi

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Mart ayının son haftalarında Van-Bahçesaray karayolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Mart ayının son haftalarında Van-Bahçesaray karayolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Bölgede bu yıl çetin geçen kış şartlarından özellikle yolculuk yapanların etkilenmemesi için gece gündüz yollara koyulan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, mesai gözetmeksizin kar, tipi, soğuk hava demeden aralıksız çalışıyor.



Sabahın erken saatlerinde görev yaptıkları müdürlüğe gelen ekipler, önce araçlarını soğuk kış şartları ve yoğun kar yağışına hazırlıyor. Halkın yollarda kalmaması için hemen göreve çıkan ekipler, sorumluluk alanlarındaki Van-Bahçesaray yolunda 24 saat esasına göre kar temizleme çalışması yapıyor.



Kar yağışı olan günler başta olmak üzere haftanın hemen her günü iş makinelerine binip yola koyulan ekipler, kar, tipi, çığ tehlikesi ve fırtınaya aldırış etmeden adeta ezberledikleri yolların açık kalması için gayret gösteriyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, 12 iş makinesi ile yol ağını açık tutmak için yoğun çaba sarf ederek karla mücadeleyi sürdürüyor. - VAN

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