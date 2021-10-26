Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti - Son Dakika

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Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'ın yüksek kesimlerinde şehirler arası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sahara geçidinde etkili olan kar yağışının ardından Artvin istikameti karayolunda akşam saatlerinde buzlanma meydana geldi.

GAZETECİLER YARDIM ETTİ

Ardahan-Artvin karayolu Sahara geçidinde buzlanma dolayısıyla araçlar yollarda mahsur kaldı. Gazeteciler, kış lastiği bulunmadığı için yolda patinaj çeken araçları iterek yolun açılmasını sağladı. Bazı araçlar buzlu yolda kayarak durabildi.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Karayolları ekipleri ise kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkiinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını amaçlıyor.