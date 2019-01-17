Son Dakika Haberleri: Kar Şenliği'nde 10 Bin Kişiye Mangalda Sucuk İkram Edilecek

Kar Şenliği'nde 10 Bin Kişiye Mangalda Sucuk İkram Edilecek

1 saat önce

Adana'da, 20 Ocak Pazar günü Karaisalı'nın Kızıldağ Yaylası'nda gerçekleştirilecek şenlikte 10 bin kişiye mangalda sucuk ikram edilecek.

Kar Şenliği'nde 10 Bin Kişiye Mangalda Sucuk İkram Edilecek, System.String[]
Adana'da, 20 Ocak Pazar günü Karaisalı'nın Kızıldağ Yaylası'nda gerçekleştirilecek şenlikte 10 bin kişiye mangalda sucuk ikram edilecek.

Müzikli etkinlikler ve ödüllü yarışmalarla eğlenceli saatlerin yaşanacağı şenliğe katılacak vatandaşlar için belediye otobüsleri İstasyon Meydanı- Kızıldağ arasında ücretsiz seferler yapacak.

Torosların eteklerinde yoğun kar yağışının etkili olduğu 7 ilçede toplam 600 kilometrelik yol ağının açık kalması ve ulaşımın kesintisiz devam etmesi için mücadele veren Adana Büyükşehir Belediyesi, havanın düzelmesi ve güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilip, Karaisalı'ya bağlı Kızıldağ Yaylası'nda kar şenliği organize etti.

Başkan Hüseyin Sözlü'nün yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak düzenlediği şenlikte, vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte kardan adam yapıp, kartopu oynamanın keyfini yaşayacak.

"Adanalılar Kardan Adam Yapmasını Öğreniyor" sloganıyla gerçekleştirilecek şenlikte Adana Büyükşehir Belediyesi, bin 10 bin kişiye ücretsiz mangalda sucuk ikram edecek. Etkinliğe katılacak vatandaşlar, müzikli etkinlikler, kar sporları aktiviteleri ve ödüllü yarışmalarla çok daha neşeli ve keyifli bir gün geçirecek.

Belediye otobüsleri pazar günü saat 09.30'dan itibaren İstasyon Meydanı'ndan hareket ederek Kızıldağ Yaylası'na ücretsiz seferber yapacak. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Karaisalı, Kar, Adana, Güncel
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