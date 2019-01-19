Son Dakika Haberleri: Kar Şenliğinde Sucuk Ekmek İzdihamı

Kar Şenliğinde Sucuk Ekmek İzdihamı

1 saat önce

Mersin'de, Erdemli Belediyesi tarafından öğrencilere karne hediyesi olarak düzenlenen kar şenliğinde sucuk ekmek izdihamı yaşandı.

Mersin'de, Erdemli Belediyesi tarafından öğrencilere karne hediyesi olarak düzenlenen kar şenliğinde sucuk ekmek izdihamı yaşandı.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Devlet Bahçeli Meydanı'nda gerçekleştirilen şenlik öncesinde yaptığı konuşmada, öğrencilerin yarıyıl tatiline eğlenceli bir şekilde girmelerini sağlamak amacıyla kar şenliği düzenlediklerini söyledi.

Şenliği geleneksel hale getireceklerini belirten Tollu, şöyle konuştu:

"Belediye ekiplerimiz Torosların zirvesinden yaklaşık 500 ton kar getirdi. Dev iş makineleriyle kar meydana dökülürken, bir taraftan da gençler kardan adam yapma ve kartopu oynamaya başladı. Kar üzerinde oynayan çocukların mutluluğu bir ömre bedel. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Sahil kesimindeki Erdemlililer olarak kar görmek hepimizin özlemi. Halkımızın bu özlemini gidermeye çalıştık. Özellikle çocuklarımızın kartopu oynamaları bizleri sevindirdi."

Konuşmanın ardından pişirilen yaklaşık 500 kilo sucuk vatandaşlara dağıtıldı.

Sucuk ekmek almak isteyenler izdiham yaşanmasına neden oldu.

Ayrıca 100 litrelik pekmez şerbetinden yapılan karsambaç da vatandaşlara ikram edildi.

Şenliğe, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ile çok sayıda çocuk ve aileleri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:50 Kaynak: AA

Mükerrem Tollu, Mersin, Kar, Güncel
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