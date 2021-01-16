Kar sevinci vatandaşı sokağa döktü, kısıtlamalar unutuldu - Son Dakika

Kar sevinci vatandaşı sokağa döktü, kısıtlamalar unutuldu
16.01.2021 19:20
Kar sevinci vatandaşı sokağa döktü, kısıtlamalar unutuldu Yoğun kar yağışı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında denk gelince,vatandaşlar kartopu oynamak için yasağı görmezden geldi.
Kar sevinci vatandaşı sokağa döktü, kısıtlamalar unutuldu
BALIKESİR - Yoğun kar yağışı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında denk gelince,vatandaşlar kartopu oynamak için yasağı görmezden geldi.
Balıkesir ve ilçelerinde hafta sonu etkisi gösteren kar yağışını gören vatandaşlar sokağa çıkma yasağının olduğunu unutarak kendilerini dışarı attılar. 7'den 70'e çoğu vatandaş dışarı çıkarak senelerdir Balıkesir'e uğramayan karla hasret giderdiler. Sokağa çıkma yasağı ile kesişen kar yağışında polis ekipleri vatandaşları evlerine sokmakta büyük çaba sarf etti.
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