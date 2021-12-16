Üye Girişi
Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı

16.12.2021 06:14

Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar sevinci yaşamak için eşiyle birlikte Boğazova bölgesine çıkan Feyyaz Yılmaz(37), 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar sevinci yaşamak için eşiyle birlikte Boğazova bölgesine çıkan Feyyaz Yılmaz(37), 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralı şahıs, eşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Olay saat 03.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka mahallesinin Boğazova bölgesinde meydana geldi. Feyyaz Yılmaz, eşi Duygu ile birlikte 1200 rakımdaki Boğazova bölgesine giderek kar sevinci yaşadılar. Alkol de alan Yılmaz, tuvaletini yapmak için yol kenarına gitti. O sırada yerin kar nedeniyle kayganlaştığı zeminde ayağı kayan Yılmaz, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Eşinin düştüğünü gören kadın, 112'ye haber verdi. Olay yerine Jandarma komutanlığı, 112 Acil Servis Ambulansı ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralı gence arazinin uçurum olması nedeniyle uzun uğraşlar sonucu donmak üzereyken ulaştılar. Ayağa kalkmaya zorlanan yaralı şahıs, sedyeye bağlandı ve yoğun çalışma sonucu yukarıya çıkarıldı.

Allah Razı Olsun Sizden

Kurtarılan şahıs, "Allah sizden razı olsun beni karıma kavuşturdunuz" diyerek ekiplere teşekkür etti.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İtfaiye, İnegöl, Bursa, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
00:50 Bebeğin ağlamasını duyan komşular içeri girince korkunç manzarayla karşılaştı
00:47 Rezan Epözdemir görevini bırakma nedenini açıkladı
00:25 Türkiye'den, Rodos Başkonsolosluğu'a kınama
00:24 "Sana eş cinsel cinler musallat olmuş" diyen sözde hocanın cezası belli oldu
00:23 Sırrı Süreyya Önder, damadının İBB'den ihale aldığı iddialarına yanıt verdi
23:58 Otelde ölü bulunan Özbek kadının katil zanlısı yakalandı
23:57 Zehra Güneş'in O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı
23:15 Eski bakan Bülent Akarcalı'dan tartışma yaratacak öneri: Türk doları basalım
23:13 Bayern Münih, Dortmund taraftarına yine forma yaktıracak
22:57 Kanarya yeni golcüsünü Barcelona'dan getiriyor
Türkiye'den, Rodos Başkonsolosluğu'a kınama Türkiye'den, Rodos Başkonsolosluğu'a kınama         
00:26
Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi         
19:22
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 06:41:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement