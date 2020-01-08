Kar soğuğunun vurduğu Antalya'da vatandaşlar ısınmak için denize girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar soğuğunun vurduğu Antalya'da vatandaşlar ısınmak için denize girdi - Son Dakika

Kar soğuğunun vurduğu Antalya'da vatandaşlar ısınmak için denize girdi

6 saat önce

Dağları karla kaplanan Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını 5 derece geçince vatandaşlar denize girerek ısındı.

Kar soğuğunun vurduğu Antalya'da vatandaşlar ısınmak için denize girdi, System.String[]

Dağları karla kaplanan Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını 5 derece geçince vatandaşlar denize girerek ısındı. Denizden çıkan Antalyalılar, kar ayazını daha çok hissedince sudan çıkmak istemedi.


Antalya'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar sonrası, bugün havanın açmasıyla birlikte dağlık kesimlerdeki kar gün yüzüne çıktı. Hava sıcaklığının 13 derece, deniz suyu sıcaklığının 18, nem oranının ise yüzde 45 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar montlarını giyerek Konyaaltı Sahili'ne geldi. Bazı vatandaşlar sahilde güneş ve manzaranın tadını çıkarırken, çocuklar da dalgaları döven denize taş attı. Bazı vatandaşlar ise montlarla geldiği sahilde ısınmak için denize girmeyi tercih etti.


Sudan çıkamadılar


Denize ısınmak için girdiğini belirten vatandaşlardan Abdurrahman Özbek, "Dışarıya göre su sıcak. Hava esiyor ve çarpılmamak lazım. Sudan çıktığımda tekrar ısınmak için suya girdim. O derece diyorum" diye konuşurken, bir başka vatandaş Okan Atmaca da spor ve hobi amaçlı girdiği denizde oldukça keyif aldığını söyledi. Atmaca, "Burası bizim için bir şans. Keşke herkes bu şansı değerlendirebilse" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:53 Kaynak: İHA
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