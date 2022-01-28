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Kar sonrası aç kalan tilki şehirde yiyecek aradı - Son Dakika

Kar sonrası aç kalan tilki şehirde yiyecek aradı

28.01.2022 11:54
Kar sonrası aç kalan tilki şehirde yiyecek aradı

Şanlıurfa'da kar yağışı sonrası dağlık bölgelerde aç kalan tilki, gece yarısı şehre inerek yiyecek aradı.

Şanlıurfa'da kar yağışı sonrası dağlık bölgelerde aç kalan tilki, gece yarısı şehre inerek yiyecek aradı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde yaşandı. Evinin penceresinden dışarıyı izleyen mahalle sakini Mehmet Çiftkardaş, bir tilkinin aç kaldığını ve yiyecek aradığını fark etti. Durumu cep telefonu ile kaydeden Çiftkardaş, önceki gün bölgeye yiyecek bıraktığını ve tilkinin de kokuyu alarak bölgeye geldiğini ifade etti. Cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde, bir süre bölgede yiyecek arayan tilkinin daha sonra uzaklaştığı görülüyor. - ŞANLIURFA

Kar sonrası aç kalan tilki şehirde yiyecek aradı

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Karaköprü, Şanlıurfa, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar sonrası aç kalan tilki şehirde yiyecek aradı - Son Dakika


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