Kemerburgaz Ormanları'nda kar sonrası masalsı görüntüler - Son Dakika

Kemerburgaz Ormanları'nda kar sonrası masalsı görüntüler

Kar manzarası drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kent genelinde 2 gündür yağan kar yağışı sonrasında Kemerburgaz Ormanları'nda oluşan masalsı görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

Yapılan uyarıların ve soğuk havanın ardından 2 gün boyunca akşam saatlerinde İstanbul'da birçok noktada kar yağışı etkisini gösterdi. Kar sonrası Kemerburgaz Ormanları'nda da kartpostallık görüntüler oluştu. Ağaçlar üstleri kar tutarken insan ayağının değmediği yollarda da masalsı görüntülere sahne oldu. Yağış sonrası oluşan görüntüler drone ile havadan görüntülendi.