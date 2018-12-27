Kar Sonrası Mamak'ta Kartpostallık Görüntüler
1 saat önce
Başkent'te etkili olan kar yağışının ardından Mamak'ta oluşan kartpostallık manzaralar görenleri adeta büyüledi.
Başkent'te etkili olan kar yağışının ardından Mamak
'ta oluşan kartpostallık manzaralar görenleri adeta büyüledi. Mamak'ta tam bir görsel şölene dönüşen kar yağışı sonrası adeta tablo gibi görüntüler ortaya çıkarken, rekreasyon alanları, parklar ve bahçelerde kullanılan ışıklandırmalarla birlikte yağan kar estetik görüntüler oluşturdu. Kar
yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise telefonlarıyla parklarda ve yollarda fotoğraflar çekilerek anı ölümsüzleştirdi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:51 Kaynak: İHA
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