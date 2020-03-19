Kar sonrası muhteşem manzara ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar sonrası muhteşem manzara ortaya çıktı - Son Dakika

Kar sonrası muhteşem manzara ortaya çıktı

17 dakika önce

Düzce'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından oluşan manzara görenleri hayran bıraktı.

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Düzce'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından oluşan manzara görenleri hayran bıraktı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında Düzce dağları beyaz örtü ile kaplandı. Düzceli doğa fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir'in çektiği fotoğraflarda doğanın tüm renkleri bir karede toplandı. Şehir merkezinden çekilen fotoğraflarda beyaz örtü ile kaplanan Düzce dağlarının yeşil ile buluşması dikkat çekti. Havanın açılması ile mavi renklerinin de hakim olduğu fotoğraflar görenleri hayran bıraktı.

(İHA)

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:25 Kaynak: İHA

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