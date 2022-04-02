Kar suları, Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan 4 köprüyü yıktı - Son Dakika
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Kar suları, Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan 4 köprüyü yıktı

02.04.2022 13:07
Kar suları, Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan 4 köprüyü yıktı

Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki 4 köprü, kar suları sebebiyle yıkıldı.

Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki 4 köprü, kar suları sebebiyle yıkıldı.

Kastamonu'da hava sıcaklıklarının aniden artması ile kar suları birçok ilçede tahribata sebep oldu. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde de Akçay üzerinde bulunan 4 köprü kar suları sebebiyle zarar gördü. Köprülerin kullanılamaz hale gelmesi ile Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan 10'dan fazla köye ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki köprülerin birçoğu. 6 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen selde yıkılmıştı. Kar suları sebebiyle yıkılan bazı köprülerin ise 6 Ekim 2021 tarihindeki sel felaketinin ardından yapılan geçici köprüler olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Kar suları, Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan 4 köprüyü yıktı
Kar suları, Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan 4 köprüyü yıktı

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Çatalzeytin, Kastamonu, Sinop, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar suları, Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan 4 köprüyü yıktı - Son Dakika


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