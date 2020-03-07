Kar sularında büyüyen alabalıklar iştah kabartıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar sularında büyüyen alabalıklar iştah kabartıyor - Son Dakika

Kar sularında büyüyen alabalıklar iştah kabartıyor

6 saat önce

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki Keles ilçesindeki bir çiftlikte kuluçkaya yatırılan alabalıklar yumurtadan ayrılmaya başladı.

Kar sularında büyüyen alabalıklar iştah kabartıyor, System.String[]

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki Keles ilçesindeki bir çiftlikte kuluçkaya yatırılan alabalıklar yumurtadan ayrılmaya başladı. Şimdilik özel yerde tutulan yavrular biraz geliştikten sonra kendileri için hazırlanan özel havuzlara konacak.


Uludağ'ın eteklerindeki Keles'e bağlı Dağdibi Mahallesi'nde bulunan alabalık çiftliği ve bungalov evler yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan çiftliğe gelenler temiz dağ havası alıyor. Sabah organik kahvaltı, ormanlık alanda yürüyüş, çocukların eğlenebileceği park ve yeşil alanların bulunduğu çiftlikte, çalışanlar misafirlerini güler yüzle karşılıyor. Ayrıca isteyen kendi balığını tutup yiyebiliyor.


Alabalıklar yumurtadan ayrıldı


Kasım ve şubat aylarında üreyen alabalıklar kuluçkaya yatırılıyor. Havyarlar 15 gün kuluçka odasında bekletiliyor. Artık yumurtadan ayrılan yavru balıklar gün yüzüne çıktı. Bir süre daha özel odada kalacak olan balıklar biraz geliştikten sonra ayrı havuzlara bırakılacak. Balıklar 15 ayda yenecek ve satılacak hale gelecek.


Tesisin işletmesini yapan Abdullah Pehlevan, "Kasım ayının ortalarından sonra tava gelen balıkların havyarlarını alıyoruz. Sonra erkeğin sütüyle döllüyoruz. Ardından kuluçkaya yatırıyoruz. 35 gün sonra yumurtadan balıklar çıkıyor. Hepsi aynı anda sağılmıyor. Bu işlem şubat ayına kadar devam ediyor. Yumurtayı dölledikten sonra kuluçkayı suyun içerisine koyuyoruz. Su devamlı akıyor. 35 günün ardından yavrular yumurtadan ayrılıyor. Yavrular yumurtadaki gıdayla 15 gün daha besleniyor. Gıda bittikten sonra balık suyun üzerine çıkıyor. Artık biz besleyip büyütüyoruz. Balıklar biraz büyüyene kadar kapalı ortamda kalıyor. Biraz büyüdükten sonra havuzlarımıza alıyoruz. Bizim buradaki suyumuz soğuk olduğu için balıklar yenecek ebada 15 ayda geliyor" dedi. - BURSA

Uludağ, Bursa, Keles, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:43 Kaynak: İHA
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