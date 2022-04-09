Kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı - Son Dakika
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Kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı

09.04.2022 12:57
Kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı

Kastamonu'da Abana-İnebolu karayolu üzerinde kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı.

Kastamonu'da Abana- İnebolu karayolu üzerinde kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı. Dağdan kopan toprak kütlesi, köy yolunu ulaşıma kapattı. Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.

Kastamonu'da Abana-İnebolu karayolunun Bozkurt ilçesine bağlı İnceyazı köyü mevkiinde karların erimesi ve yağmurun da yağması sonucu dağın büyük bir bölümü koparak kaydı. Heyelan sebebiyle İnceyazı köyü yolu ulaşıma kapandı. Toprak kütlesi, Abana-İnebolu karayoluna da yaklaştı. Yaşanan heyelan sonucu ekipler, yolu ulaşıma açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca tekrar yaşanabilecek heyelan sonrası oluşacak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için bölgede iş makineleri ise hazır bekletiliyor.

Ekiplerin, heyelan olan yolda temizlik çalışmaları ise sürüyor

Abana-İnebolu karayolunun Bozkurt İnceyazı köyü mevkiinde şiddetli yağmur sonucu heyelan meydana geldiğini söyleyen Bayram Metin, "Karayolu ekipleri uzun bir çalışma sonucu yolu kontrollü ulaşıma açmış, heyelan tehlikesi devam etmesinden dolayı kepçeler bölgede beklemektedir" dedi.

Dağın büyük bir bölümün koparak Abana-İnebolu yoluna kadar indiğini belirten Bayram Metin, "Abana-İnebolu karayolu üzerindeki yoldayız. Görüldüğü üzere dağın büyük bir bölümü koparak yola kadar gelmiştir. Toprak ve ağaçlar, aşağıya doğru kaymaya devam ediyor. Bu dağın altında da hemen Abana-İnebolu karayolu bulunuyor. Abana-İnebolu karayolunun Bozkurt İnceyazı köyü mevkiinde bulunuyoruz. Buralara daha öncesinden şiddetli bir şekilde kar yağmıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi. Hemen ardından yağmurla birlikte toprak kaymaya başladı. Bu yüzden Abana ve İnebolu arasındaki karayolu sık sık bu heyelanlar sebebiyle ulaşıma kapanıyor" diye konuştu. - KASTAMONU

Kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı
Kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı
Kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı
Kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı
Kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı
Kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı
Kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı
Kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı
Kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı

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Kuvvetli sağanak yağış sonrası Karabük-Kastamonu karayolunda çökmeler yaşandı Kuvvetli sağanak yağış sonrası Karabük-Kastamonu karayolunda çökmeler yaşandı Bozkurt'ta köy yolunda heyelan meydana geldi Bozkurt'ta köy yolunda heyelan meydana geldi

Toprak Kayması, Kastamonu, Bozkurt, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı - Son Dakika


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