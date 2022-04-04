Kar sularının erimesiyle daha yoğun akan Aydınpınar Şelalesi'ne ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika

Kar sularının erimesiyle daha yoğun akan Aydınpınar Şelalesi'ne ziyaretçi yoğunluğu

DÜZCE - Düzce'de doğal güzelliği ile dikkat çeken Aydınpınar Şelalesi, kar sularının erimesi ile adeta coştu. Vatandaşlar ise hafta sonu bölgeye akın etti.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, yüksek kesimlerdeki karlar erimeye başladı. Düzce'nin doğal güzelliklerinden Aydınpınar Şelalesi de eriyen karlar ile gürül gürül akmaya başladı. Şelaleyi görmek isteyen vatandaşlar da bölgeye akın etti.

Sakin akan şelalenin, bu mevsimde coşkulu aktığını dile getiren Nazlıcan Uslu, "Baharın gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte Aydınpınar Şelalesine geldik. Normalde sakin bir şelale. Karların erimesi ile birlikte coşmuş durumda. Çok şiddetli akıyor. Güzel havayı bu şekilde değerlendiriyoruz. Vatandaşlar kesinlikle buraya gelmeli. Güzel bir yer, çok güzel bir atmosfer var. Havanın ısınması ile her yer yeşillenmiş" ifadelerini kullandı.