Kar sularının erimesiyle daha yoğun akan Aydınpınar Şelalesi'ne ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Kar sularının erimesiyle daha yoğun akan Aydınpınar Şelalesi'ne ziyaretçi yoğunluğu

04.04.2022 12:39

Kar sularının erimesiyle daha yoğun akan Aydınpınar Şelalesi'ne ziyaretçi yoğunluğu Düzce'de doğal güzelliği ile dikkat çeken Aydınpınar Şelalesi, kar sularının erimesi ile adeta coştu.

Kar sularının erimesiyle daha yoğun akan Aydınpınar Şelalesi'ne ziyaretçi yoğunluğu

DÜZCE - Düzce'de doğal güzelliği ile dikkat çeken Aydınpınar Şelalesi, kar sularının erimesi ile adeta coştu. Vatandaşlar ise hafta sonu bölgeye akın etti.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, yüksek kesimlerdeki karlar erimeye başladı. Düzce'nin doğal güzelliklerinden Aydınpınar Şelalesi de eriyen karlar ile gürül gürül akmaya başladı. Şelaleyi görmek isteyen vatandaşlar da bölgeye akın etti.

Sakin akan şelalenin, bu mevsimde coşkulu aktığını dile getiren Nazlıcan Uslu, "Baharın gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte Aydınpınar Şelalesine geldik. Normalde sakin bir şelale. Karların erimesi ile birlikte coşmuş durumda. Çok şiddetli akıyor. Güzel havayı bu şekilde değerlendiriyoruz. Vatandaşlar kesinlikle buraya gelmeli. Güzel bir yer, çok güzel bir atmosfer var. Havanın ısınması ile her yer yeşillenmiş" ifadelerini kullandı.

Kar sularının erimesiyle daha yoğun akan Aydınpınar Şelalesi'ne ziyaretçi yoğunluğu
Kar sularının erimesiyle daha yoğun akan Aydınpınar Şelalesi'ne ziyaretçi yoğunluğu
Kar sularının erimesiyle daha yoğun akan Aydınpınar Şelalesi'ne ziyaretçi yoğunluğu

YORUMLAR
500
Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu

Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar sularının erimesiyle daha yoğun akan Aydınpınar Şelalesi'ne ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Son Dakika: Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası!
12:28 Şahan Gökbakar'dan enflasyon açıklaması: Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor
12:14 Yük gemisi, Haydarpaşa'da karaya oturdu! Bölgeye ekipler sevk edildi
12:09 Vaka haritası açıklandı! Eskişehir ilk sırada yer alırken, Van ise listenin sonunda yer aldı
12:03 Batshuayi'yi herkes eleştirirken o sahip çıktı: Fener alsın çok isterim
12:03 Ekonomik kriz kitapları vurdu, sadece tek bir tür etkilenmedi!
11:59 Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!
11:52 Diyanet çalışanlarının sendikası minber dokunulmazlığı istedi!
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 12:49:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kar sularının erimesiyle daha yoğun akan Aydınpınar Şelalesi'ne ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement