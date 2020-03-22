Kar sularının erimesiyle oluşan şelale görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar sularının erimesiyle oluşan şelale görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika

Kar sularının erimesiyle oluşan şelale görenleri hayran bırakıyor

13 dakika önce

Kar sularının erimesiyle oluşan şelale görenleri hayran bırakıyor Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber karların erimesi sonucu dev şelaleler oluştu.

Kar sularının erimesiyle oluşan şelale görenleri hayran bırakıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber karların erimesi sonucu dev şelaleler oluştu. Dev şelalelerin görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde bulunan şelale karların erimesi sonucu coştu. Metrelerce yükseklikten akan su görenleri kendine hayran bıraktı. Nadir Adıyaman isimli vatandaş, geçtiğimiz yıllarda daha fazla ziyaretçinin olduğunu bu dönem virüs nedeni ile çok fazla kişinin bölgeye gelmediğini söyledi. Adıyaman, "Yılın her vakti buraya insanlar gelirdi. Son günlerde korona virüs hastalığı nedeni ile kimse evinden çıkamıyor. Şelaleye gelenler piknikler yapıyordu, şimdi kimse gelmiyor. Çocuklarımla beraber her gün bu şelale dibinde kahvaltı yapıyoruz" dedi.

Kar sularının erimesiyle oluşan şelale görenleri hayran bırakıyor

Beytüşşebap, Adıyaman, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:41 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi         
12:38
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba         
11:04
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor         
11:00
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti         
10:13
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor         
09:54
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak         
09:46
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı         
07:36
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 10:54:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar sularının erimesiyle oluşan şelale görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]