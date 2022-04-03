Kar sularının oluşturduğu göletler göçmen kuşlarla şenlendi - Son Dakika
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Kar sularının oluşturduğu göletler göçmen kuşlarla şenlendi

03.04.2022 12:49

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ta, havanın ısınmasıyla bölgeye gelen göçmen kuşlar, dereleri ve kar sularının oluşturduğu göletleri mesken tuttu.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ta, havanın ısınmasıyla bölgeye gelen göçmen kuşlar, dereleri ve kar sularının oluşturduğu göletleri mesken tuttu.

Yoğun yağışların ardından hava sıcaklığının 7 dereceye çıkmasıyla karların erimeye başladığı kentte, dere kenarları ve çayırlık alanlarda kar sularından göletler oluştu.

Kışın sıcak bölgelere göç eden leylek, angıt, yeşilbaş ördek gibi birçok kuş türü de kente gelerek sulak alanları renklendirdi.

Baharın gelişini simgeleyen leylekler, Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünün göletlerin oluştuğu çayırlık alanda yiyecek ararken ve karlar üzerine gezinirken görüntülendi.

Kar sularının oluşturduğu göletler göçmen kuşlarla şenlendi
Kar sularının oluşturduğu göletler göçmen kuşlarla şenlendi
Kar sularının oluşturduğu göletler göçmen kuşlarla şenlendi
Kar sularının oluşturduğu göletler göçmen kuşlarla şenlendi

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Kaynak: AA

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