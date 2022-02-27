Kar sularının taşırdığı göl su baskınına neden oldu - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, eriyen kar sularının göleti taşırmasıyla meydana gelen sel baskını nedeniyle 10 ev ile 5 müştemilatta maddi hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Eşme köyü sakinlerince yaklaşık 40 yıl önce tarımsal sulamada kullanmak amacıyla inşa edilen gölet, kar sularının erimeye başlamasıyla doldu. Ocak ayında kar kalınlığının bir metreyi aştığı köyde ısınan havayla birlikte eriyen kar, göletin taşmasına neden oldu.

Sel sularının getirdiği ağaç parçalarının köy girişindeki köprüye takılarak dere yatağını tıkaması sonucu taşan su, çevredeki evlere girdi.

Sel suları nedeniyle iki römorkun yaklaşık 50 metre sürüklendiği görüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine köye jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Vali Mustafa Çiftçi de köyü ziyaret ederek, su baskınından etkilenen evleri inceledi.

Çiftçi, su baskınına maruz kalan vatandaşlar için insani yardım yapılması ve hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanması talimatı verdi.

Çiftçi, AA muhabirine, su baskınından 10 civarında ev ile 5 garaj, ahır, samanlık gibi müştemilatın etkilediğini söyledi.

Su baskınının ardından AFAD'ın yanı sıra İl Defterdarlığı, İl Özel İdaresi ve DSİ Şube Şefliği'nin hasarı gidermek üzere çalışmalara başladığını belirten Çiftçi, "Sel baskını nedeniyle köyde ve köy altyapısında meydana gelen hasarın tespit edilmesi için çalışma yapılıyor. Ayrıca köydeki derenin ıslahı için de çalışma başlatıldı. Çok şükür can kaybımız yok. Yaklaşık 10 ev ile 5 müştemilatta hasar meydana geldi. Çorum Belediyesi ikram aracıyla köydeki vatandaşlarımıza çay ve sıcak çorba ikram ediyor. Kızılay ise gıda yardımında bulunacak. Allah devletimizi, milletimizi bu tür afetlerden korusun." dedi.

Köy muhtarı İsmail Atalay da tıkanan köprünün temizlendiğini, yıkılıp daha büyüğünün yapılması için çalışma başlatıldığını aktardı.

Köy sakinlerinden Ali Atalay ise sahur yapmak için kalktığında şiddetli bir gürültü duyduğunu, pencereden baktığında yüksekliği yaklaşık 3 metreyi bulan sel sularını gördüğünü belirterek, "Bazı evler kullanılamaz hale geldi. Su baskını gündüz yaşansaydı çok daha büyük sorunlar olabilirdi." ifadelerini kullandı.