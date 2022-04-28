Kar sularıyla beslenen Sülüklü Göl'de ilkbahar renkleri hakim - Son Dakika
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Kar sularıyla beslenen Sülüklü Göl'de ilkbahar renkleri hakim

28.04.2022 13:26

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, kar ve yer altı sularıyla beslenen Sülüklü Göl ve çevresi, ilkbaharın gelişiyle renklendi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, kar ve yer altı sularıyla beslenen Sülüklü Göl ve çevresi, ilkbaharın gelişiyle renklendi.

Yaklaşık 7 bin nüfusu bulunan Mazgirt ilçesi, tarihi mekanları ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra el değmemiş doğasıyla dikkati çekiyor.

İlçeye bağlı Yukarı Oyumca köyündeki Sülüklü Göl ilkbahar mevsiminde çevresinde açan rengarenk çiçekler ve yemyeşil doğasıyla seyirlik manzaralar sunuyor.

Bölgedeki 3 bin rakımlı Kırklar Dağı'nın eteğindeki yer altı sularıyla beslenen göl, nisan ile eylül ayı aralığında sazlık alanlarıyla göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 10 metre derinliğe sahip göl, belirli dönemlerde turist kafilelerince ziyaret ediliyor. Araçlarla köye gelen ziyaretçiler, göl çevresinde gezinti yapıyor.

Köy sakinleri, ziyaretçilerden gölün etrafını temiz tutmalarını istiyor

Yukarı Oyumca köyü muhtarı Hüseyin Doğan, AA muhabirine, Sülüklü Göl'ün turizm açısından köyüne katkı sunduğunu söyledi.

Kışın göl yüzeyinin buz tuttuğunu ifade eden Doğan, "Gölde karabatak, leylek, angut ve ördeğin yanı sıra suda yaşayan birçok canlı türü var. Hafta sonu tatillerinde buraya sürekli ziyaretçiler gelip gidiyor. Biz de gerektiği zaman buraya gelenleri doğayı temiz tutmaları ve çöp atmamaları konusunda uyarıyoruz. Kuşlar da mart ayında bu bölgeye gelip eylüle kadar kalıyor" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Cevahir Ataş ise ilkbaharın gelişiyle göle gelen kuşların köylerini şenlendirdiğini dile getirdi.

Kuşların göldeki sazlık alanda yuva yaptığını anlatan Ataş, "Herkes gölü gezip görmeye geliyor. Buraya gelenler daha çok fotoğraf çekimleri yapıyor." ifadelerini kullandı.

Ataş, köy yaşantısının kendisine mutluluk verdiğini belirterek, "Burada doğayla ve hayvanlarla iç içe yaşıyoruz. Köyümü çok seviyorum ve her sene geliyorum. Doğa tutkunları nisan-mayıs gibi buraya tur düzenliyor, dağlarımızı geziyor. Geçmişte mevsimler kurak geçtiği için gölün su seviyesi düşüktü. Bu sene yağışlar sayesinde göl çok güzel oldu." diye konuştu.

Kar sularıyla beslenen Sülüklü Göl'de ilkbahar renkleri hakim
Kar sularıyla beslenen Sülüklü Göl'de ilkbahar renkleri hakim
Kar sularıyla beslenen Sülüklü Göl'de ilkbahar renkleri hakim
Kar sularıyla beslenen Sülüklü Göl'de ilkbahar renkleri hakim

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar sularıyla beslenen Sülüklü Göl'de ilkbahar renkleri hakim - Son Dakika


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