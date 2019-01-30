Kar Sürgünü Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
1 saat önce
Kar sürgünü sürücülere zor anlar yaşattı Malatya-Kayseri karayolu üzerindeki Ziyarettepe geçidinde kuvvetli rüzgarla ortaya çıkar kar sürgünü sürücülere zor anlar yaşattıSİVAS - Malatya-Kayseri Karayolu üzerindeki Ziyarettepe geçidinde kuvvetli rüzgarla ortaya çıkar kar sürgünü sürücülere zor...
Kar
sürgünü sürücülere zor anlar yaşattı
Malatya- Kayseri
karayolu üzerindeki Ziyarettepe geçidinde kuvvetli rüzgarla ortaya çıkar kar sürgünü sürücülere zor anlar yaşattı
SİVAS - Malatya-Kayseri Karayolu üzerindeki Ziyarettepe geçidinde kuvvetli rüzgarla ortaya çıkar kar sürgünü sürücülere zor anlar yaşattı. Sivas
'ın bazı ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün
ilçesinde kar sürgününe neden oldu. Malatya-Kayseri karayolunun ilçe sınırları içerisinde kalan Ziyarettepe geçidinde kar sürgünü sürücülere zor anlar yaşattı. Sürgününün etkisi ile yolda kar birikintileri olurken görüş mesafesi kısaldı. Bir sürücü bu anları cep telefon ile kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:58 Kaynak: İHA
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