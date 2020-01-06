Kar sürgünü ulaşımı felç etti - Son Dakika
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Kar sürgünü ulaşımı felç etti

6 saat önce

Sivas-Kayseri kara yolunda etkili olan kar sürgünü ulaşımda aksamalara neden oldu.

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Sivas- Kayseri kara yolunda etkili olan kar sürgünü ulaşımda aksamalara neden oldu.


Sivas'ta etkili olan dondurucu soğuk rüzgarla birleşince ulaşımda aksamalar yaşandı. Sivas-Kayseri kara yolunun Sivas ile Şarkışla ilçesi arasındaki Keçili köyü yol ayrımında kar sürgünü yaşandı. Sürgünün yola taşıdığı kar ve kuvvetli rüzgarın etkisi ile 3 çekici yoldan çıktı. Bazı çekiciler bariyerlere saplandı. Meydana gelen kazalarda yaralanan olmadı. Devam eden sürgün nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. - SİVAS

Şarkışla, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:07 Kaynak: İHA
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