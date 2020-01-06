Kar sürgünü ulaşımı felç etti - Son Dakika

Sivas- Kayseri kara yolunda etkili olan kar sürgünü ulaşımda aksamalara neden oldu.



Sivas'ta etkili olan dondurucu soğuk rüzgarla birleşince ulaşımda aksamalar yaşandı. Sivas-Kayseri kara yolunun Sivas ile Şarkışla ilçesi arasındaki Keçili köyü yol ayrımında kar sürgünü yaşandı. Sürgünün yola taşıdığı kar ve kuvvetli rüzgarın etkisi ile 3 çekici yoldan çıktı. Bazı çekiciler bariyerlere saplandı. Meydana gelen kazalarda yaralanan olmadı. Devam eden sürgün nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. - SİVAS