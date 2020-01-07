Kar sürgününe yakalanan köylüleri özel idare ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar sürgününe yakalanan köylüleri özel idare ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kar sürgününe yakalanan köylüleri özel idare ekipleri kurtardı

6 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde kar sürgününe yakalanarak yolda mahsur kalan 8 kişi özel idaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kar sürgününe yakalanan köylüleri özel idare ekipleri kurtardı, System.String[]

Sivas'ın Gürün ilçesinde kar sürgününe yakalanarak yolda mahsur kalan 8 kişi özel idaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinden araçları ile Yolgeçen köyüne giden köy sakinleri yolda kar sürgününe yakalandı. Kuvvetli rüzgarın yola taşıdığı karla köy yolu araç ulaşımına kapandı. 4 araçta mahsur kalan 8 kişi, araçlarından inemezken ilçe özel idaresi ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye, İlce özel idaresi müdürlüğü tarafından böyleye sevk edilen iş makineleri ile birlikte tedbir amaçlı ambulans da sevk edildi. İş makinelerinin yolu açması ile köy sakinleri güvenli bir şekilde köylerine ulaştırıldı.

(İHA)

Gürün, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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