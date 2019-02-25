Son Dakika Haberleri: Kar Tatili Beklentisi Sosyal Medyada Konuşuldu

Kar Tatili Beklentisi Sosyal Medyada Konuşuldu

42 dakika önce

Trakya'da öğrenciler "kar tatili" isteklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kar Tatili Beklentisi Sosyal Medyada Konuşuldu, System.String[]
Trakya'da öğrenciler "kar tatili" isteklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kar yağışının etkili olduğu Kırklareli'nde, akşam saatlerinde Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde eğitime ara verildiği haberinin duyurulması sonrası, kent merkezinde yaşayan öğrenciler de sosyal medya hesaplarından tatil beklentilerini dile getirdi.

Öğrenciler, Kırklareli Valiliği'nin resmi hesabını etiketleyerek, pek çok mesajla tatil isteklerini paylaştı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ise öğrencilerin hazırladıkları bir videoda, senaryo gereği kaymakamın geçtiği sırada bir öğrencinin yere düşmesi, diğer öğrencinin de Trakya şivesi ile "Sayın kaymakamım görmüyorsunuz galiba? Öğrencileri halen okula göndermeye çalışıyorsunuz bu havada bea" demesi izleyenleri gülümsetti.

Kar yağışının etkili olmadığı kentlerde yaşayan bazı öğrenciler de kar nedeniyle eğitime ara verilen kentlerde yaşayan öğrencilere imrendiklerini, esprili bir dille paylaştı. Çorlu'da yaşayan bir öğrencinin, " İstanbul'da kar yok ama Çorlu'da var, orada tatil bize niye değil?" şeklinde paylaşımda bulunduğu görüldü.

Bazı öğrenciler ise "İstanbul'da tatil burada kar bile yağmıyor", "Kar yağsa da tatil olsa" gibi paylaşımlarla duygularını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:02 Kaynak: AA

Çorlu, Trakya Bölgesi, Kar, Güncel
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