Kar Tatili Beklentisi Sosyal Medyada Konuşuldu

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Erzurum'da Bir Garip Olay! Atlarla 'Karlı Pekmez' Yemeye Gittiler

Reynmen, 130 Milyon İzlenen 'Derdim Olsun' Klibinden 120-130 Bin Kazandığını Açıkladı