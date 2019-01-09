Son Dakika Haberleri: Kar Tatilini Fırsat Bilen Çocuklar Doyasıya Eğlendi

Kar Tatilini Fırsat Bilen Çocuklar Doyasıya Eğlendi

2 saat önce

Kar tatilini fırsat bilen çocuklar doyasıya eğlendiNİĞDE - Niğde'de kar nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar poşetle kar üzerinde kayarak tatilin keyfini çıkardı.

Kar tatilini fırsat bilen çocuklar doyasıya eğlendi

NİĞDE - Niğde'de kar nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar poşetle kar üzerinde kayarak tatilin keyfini çıkardı.
Niğde'de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Niğde Valiliği tarafından okullar tatil edildi.
Bunu fırsat bilen çocuklar ise evden getirdikleri poşet, tepsilerle kayarak karın keyfini çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:28 Kaynak: İHA

Niğde, Kar, Genel
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