Kar Tatilini Fırsat Bilen Çocuklar Doyasıya Eğlendi
2 saat önce
Kar tatilini fırsat bilen çocuklar doyasıya eğlendiNİĞDE - Niğde'de kar nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar poşetle kar üzerinde kayarak tatilin keyfini çıkardı.
Kar
tatilini fırsat bilen çocuklar doyasıya eğlendi
NİĞDE - Niğde
'de kar nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar poşetle kar üzerinde kayarak tatilin keyfini çıkardı.
Niğde'de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Niğde Valiliği tarafından okullar tatil edildi.
Bunu fırsat bilen çocuklar ise evden getirdikleri poşet, tepsilerle kayarak karın keyfini çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:28 Kaynak: İHA
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