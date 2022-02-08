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Kar Tekirdağ'a giriş yaptı: İstanbul'a doğru ilerliyor - Son Dakika

Kar Tekirdağ'a giriş yaptı: İstanbul'a doğru ilerliyor

08.02.2022 10:36

Kar Tekirdağ'a giriş yaptı: İstanbul'a doğru ilerliyor Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, İstanbul'a doğru ilerliyor.

Kar Tekirdağ'a giriş yaptı: İstanbul'a doğru ilerliyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, İstanbul'a doğru ilerliyor.

Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı. Kar yağışının ilçede etkisini göstermesi ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul- Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı. İstanbul sınırına doğru ilerleyen kar yağışının gün içerisinde etkisini artırması bekleniyor.

Kar Tekirdağ'a giriş yaptı: İstanbul'a doğru ilerliyor
Kar Tekirdağ'a giriş yaptı: İstanbul'a doğru ilerliyor
Kar Tekirdağ'a giriş yaptı: İstanbul'a doğru ilerliyor

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Tekirdağ, İstanbul, Malkara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar Tekirdağ'a giriş yaptı: İstanbul'a doğru ilerliyor - Son Dakika


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