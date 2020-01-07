Kar, Tekirdağ'da etkili olmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar, Tekirdağ'da etkili olmaya başladı - Son Dakika

Kar, Tekirdağ'da etkili olmaya başladı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı.

Kar, Tekirdağ'da etkili olmaya başladı, System.String[]

TEKİRDAĞ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal 5 mahallenin yolu kardan kapandı. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinin yüksek kesimleri, Kapaklı, Saray, Çerkezköy, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının 0 derece olduğu kentte, kar yağışının yanı sıra tipi de etkisini gösteriyor. Tekirdağ- Malkara karayolunun 5'nci kilometresindeki Bağlar rampası kesiminde kar ve tipi nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Karayolları ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmasında bulundu.

Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal 5 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezine bağlanan karayolların kapanma ihtimaline karşı ekipler hazır bekletiliyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarıyor.


Süleymanpaşa, Tekirdağ, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak
Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı

Son Dakika Haberleri
23:23 Çanakkale'nin biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü-ek - Son Dakika
23:21 Pozantı'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
23:21 SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLER SABAH 06.00'YA ERTELENDİ - Son Dakika
23:20 RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV İSTANBUL'DA - Son Dakika
23:20 Çanakkale'nin biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 23:30:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar, Tekirdağ'da etkili olmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]