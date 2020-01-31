Kar temizleme aracı ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kar temizleme aracı ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kar temizleme aracı ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Erzurum'da kar temizleme aracı ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kar temizleme aracı ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Erzurum'da kar temizleme aracı ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan bir kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Palandöken ilçesi Solakzade Mahallesi'nde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle temizleme çalışmaları yapan kar temizleme aracı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin şoförü araç içerisinde sıkıştı.


Yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkartılarak Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kaza sonrası trafikte aksamalar meydana gelirken yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - ERZURUM

Palandöken, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:53 Kaynak: İHA
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