Kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

Kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

6 saat önce

Yozgat Belediyesi, kış mevsiminde vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için 7/24 vardiyalı olarak çalışmaları sürdürüyor.

Kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor, System.String[]

Yozgat Belediyesi, kış mevsiminde vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için 7/24 vardiyalı olarak çalışmaları sürdürüyor.


Yozgat'ta kar yağışı ve buzlanmaya karşı yolların açık olması, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zorluk yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Yozgat Belediyesi Başkanı Celal Köse, belediye ekiplerini gece gündüz vardiyası olarak ikiye ayırdıklarını söyledi.


Başkan Köse, "Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğümüzün oluşturmuş olduğu bir ekiple vardiya şeklinde gece-gündüz 7/24 saat ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadeleyle de ilgili olarak yaz ortasında hazırlamış olduğumuz depolarımızda muhafaza ettiğimiz 4 bin ton civarında tuz ve 20 bin litre Solüsyon hazırlığımızı yapmıştık. Bununla beraber geçen senede açıklamış olduğumuz gibi yeni iş makinelerimizin tuzlama aparatlarını ilave ettik. Yine geçen sene olduğu gibi 4 tane tuzlama aracımızla, kürüme aparatlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - YOZGAT

Yozgat Belediyesi, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:12 Kaynak: İHA
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