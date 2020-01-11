Kar temizleme çalışmalrını yerinde incelediler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar temizleme çalışmalrını yerinde incelediler - Son Dakika

Kar temizleme çalışmalrını yerinde incelediler

6 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe protokolü, ilçeye bağlı Yüylük köyü yolunda incelemlerde bulndu.

Kar temizleme çalışmalrını yerinde incelediler, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe protokolü, ilçeye bağlı Yüylük köyü yolunda incelemlerde bulndu.


Yaklaşık 60 santim kar yüzünden kapanan Dumlupınar Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdare ekipleri tarafından açılan Yüylük köy yolunun tamamen açıldığını belirten Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, "Açılan köy yollarımızı Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve kurum amirleri ile birlikte inceledik. Hava sıcaklığının eksi derecelerde olmasından dolayı buzlanmaya karşı alınacak tetbirleri hemen uygulamaya koyduk. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı
Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı

Son Dakika Haberleri
15:18 Tokat'ta evde eğitim gören öğrencilere eğlenceli ders imkanı - Son Dakika
15:18 Türkiye Sağlık STK'ları Platformu tanıtım toplantısı - Son Dakika
15:17 Sedanur'un acılı annesi Kızımın hemşireliğini göremedim - Son Dakika
15:16 Türkiye Sağlık STK'ları Platformu tanıtım toplantısı (1) - Son Dakika
15:16 Tokat'ta bıçaklı kavgada ölen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
11:06 Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Son Dakika
08:53 Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 15:19:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar temizleme çalışmalrını yerinde incelediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]