GAZİANTEP - Kar temizleme çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'te iki gün önce etkili olan yoğun kar yağışı ile kent merkezi beyaza büründü. Ana caddelerde trafik akışının olmadığı kentte vatandaş ve sürücüler, ara sokaklardaki karla kaplı kaldırım ve yollarda ilerlemekte zorlandı.

Araç sahipleri karla kaplı araçlarını, işletmeciler ise dükkanlarının önünü temizledi. Kar ve soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları da olumsuz etkilendi.

Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte bazı parklardaki ağaç ve elektrik direkleri devrildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de tuzlama ve yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.