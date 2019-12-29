Kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü - Son Dakika

Kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

6 saat önce

Hakkari'de yol açma çalışması yürüten iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü, System.String[]

Hakkari'de yol açma çalışması yürüten iş makinesinin üzerine çığ düştü.


Hakkari- Van karayolu üzerindeki Gündoğdu Mağarası mevkiindeki 3 ayrı noktaya sabah saatlerinde çığ düştü. Bunun üzerine bölgeye giderek çalışma başlatan Karayollarına ait iş makinesinin üzerine de çığ düştü. Büyük tehlike atlatan iş makinesi operatörü, kendisini son anda dışarı atarak kurtulmayı başardı. Kapanan karayolu ise ekiplerin uzun uğraşı sonucu yeniden ulaşıma açıldı. - HAKKARİ

Gündoğdu, Hakkari, Sabah, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:18 Kaynak: İHA
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