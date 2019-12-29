Kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü - Son Dakika

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Kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü
6 saat önce
Hakkari'de yol açma çalışması yürüten iş makinesinin üzerine çığ düştü.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:18 Kaynak: İHA
Hakkari'de yol açma çalışması yürüten iş makinesinin üzerine çığ düştü.
Hakkari- Van karayolu üzerindeki Gündoğdu Mağarası mevkiindeki 3 ayrı noktaya sabah saatlerinde çığ düştü. Bunun üzerine bölgeye giderek çalışma başlatan Karayollarına ait iş makinesinin üzerine de çığ düştü. Büyük tehlike atlatan iş makinesi operatörü, kendisini son anda dışarı atarak kurtulmayı başardı. Kapanan karayolu ise ekiplerin uzun uğraşı sonucu yeniden ulaşıma açıldı. - HAKKARİ
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