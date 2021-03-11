Kar temizleme çalışmasında iş makinesi devrildi; operatör yaralı - Son Dakika

Kar temizleme çalışmasında iş makinesi devrildi; operatör yaralı
11.03.2021 13:50
ERZURUM'un Palandöken ilçesinde operatör Murat Ceylan (32), kar temizleme çalışması yaptığı iş makinesinin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.
ERZURUM'un Palandöken ilçesinde operatör Murat Ceylan (32), kar temizleme çalışması yaptığı iş makinesinin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, merkez Palandöken'de meydana geldi. Palandöken Dağı'nın eteklerinden geçen kara yolunda, Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesiyle kar temizleme çalışması yapan Murat Ceylan, şarampole yuvarlanması sonucu yaralandı. Çevredekilerin iş makinesinden çıkardığı operatör Ceylan, kaldırıldığı Palandöken Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İş makinesi ise vinç ve kepçe ile kaldırıldı.
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