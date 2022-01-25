Kar temizleme görevlisi buzda kayarak düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Samsun'da kaldırımlardaki kar ve buzları temizleyen belediye işçisi buzda kayarak kafasını yere çarpıp bayıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı işçi tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı Anadolu Kavşağı'nda bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Temizlik Müdürlüğü'nde gören yapan işçiler vatandaşların kayıp düşmemesi için kaldırım üzerindeki kar ve buzları kazma kürek yardımı ile temizlemeye başladılar. Bu sırada rampa yukarı çıkan bir kamyonet buzda kayarak yolda kalınca kar temizleme işçileri yolda kalan araca yardım etmek istediler. İşçiler kazma ve küreklerini bırakıp aracı itmek için yanına giderken kaldırımdaki bastığı buzdan kayan kar temizleme işçisi Orhan Can (34) sırt üstü düşerek kafasını yere çarpıp bayıldı. Olay 112'ye haber verildi.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Orhan Can tedavi altına alındı. - SAMSUN