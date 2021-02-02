Kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor

02.02.2021 10:27

Muşta kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimdeki köylerde, kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Muşta kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimdeki köylerde, kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Muş İl Özel İdaresi, karla mücadele ekipleri etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan 9 köy yollarında yol açma çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Muşta il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları neticesinde 130 'den fazla köy ve mezra yolu temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı.

Fırtına nedeniyle rakımı yüksek kesimlerde ki köy yollarında, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı belirten Merkeze bağlı Ulukaya bölgesindeki grup köy ve mezra yollarını açan Greyder operatör Mithat Yakışan, ekip olarak vatandaşın ulaşımı sağlamak için 7/24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi.

Merkez Ulukaya köyünde yaşayan Muhittin Demir ise, önceki gün etkili olan son kar yağışı ve fırtına nedeniyle köylerine bir haftadan beri ulaşım sağlanamadığını belirterek, bu gün İl Özil İdare ekipleri tarafından yaptıkları zorlu çalışma sonucu köylerine ulaşım yeniden ulaşım sağlandığını ve ekibe teşekkür ettiğini söyledi.

Kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor
Kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor
Kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor
Kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor

Fırtına, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup: 2020 yılı enflasyon hedefinin neden tutturulamadığı anlatıldı İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası ortaya çıktı! Ali Koç'un bir sözü gidişatı değiştirdi Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı
Son Dakika: Yılın ilk ayında ihracat Son Dakika: Yılın ilk ayında ihracat "ocak ayı" rekoru kırdı         
11:33
Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi         
11:15
Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti         
10:50
Bakan Soylu'dan Boğaziçili öğrencilere uyarı: Solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin Bakan Soylu'dan Boğaziçili öğrencilere uyarı: Solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin         
10:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Kadınları kısıtlamada pasaportları sayesinde turist gibi göstererek müşterilere gönderiyorlarmış Fuhuş çetesi çökertildi! Kadınları kısıtlamada pasaportları sayesinde turist gibi göstererek müşterilere gönderiyorlarmış         
10:12
Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı         
09:55
Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı         
08:52
Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı         
08:30
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi         
08:09
Önce test sonra parti! Belçim Bilgin yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı Önce test sonra parti! Belçim Bilgin yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı         
07:58
Fatih Altaylı, Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı         
00:02
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu         
22:25
4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde         
21:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz         
20:20
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 11:47:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei