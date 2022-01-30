Kar temizlerken bulduğu kediye gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir'in ilçesinde bir iş makinesi operatörü kar küreme çalışmaları sırasında yolda soğuktan donmak üzere bulduğu yavru kediye çocuğu gibi bakıyor.

Karabulak Mahallesi'nde kar küreme çalışması yapan iş makinesi operatörü Ruhi Arıtürk, yolda karların arasında donmak üzere bir yavru kedi buldu. Kediye iş makinesine alan Arıtürk, su ve yemek verdi.

Arıtürk, "Ati" ismini verdiği kediyi bulduktan sonra iş makinasında çalışırken bile yanından ayırmıyor.

AA muhabirine, kedileri çok sevdiğini ve bir canlının hayatını kurtarmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Arıtürk, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışından dolayı yolları kapanan Karabulak Mahallesi'nde yol açma çalışması yürütürken makinemin kovasının önünde küçük bir siyahlık gördüm. Daha dikkatli bakınca yavru bir kedi olduğunu fark ettim. Hemen iş makinesini durdurarak aşağı indim. Kar kalınlığı bir hayli fazla olduğu için karların içinde hareket edemiyordu. Tüyleri soğuktan donmuştu. Hemen sıcak olan iş makinemin içerisine aldım su ve yemek verdim.Şuan için sağlık durumu çok iyi. İsmini de Ati koyduk. Her gün beraber kar temizleme çalışmasına gidiyoruz. Hafriyat işlerimiz olduğunda da bizlere yine eşlik ediyor. Artık o bizim maskotumuz oldu."