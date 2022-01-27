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İKİNCİ KEZ KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

İKİNCİ KEZ KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU, O ANLAR KAMERADA

27.01.2022 09:42

MUŞ'ta, işyerinin giriş kapısında biriken karı temizleyen Mikail Mete (18), 8 katlı binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

MUŞ'ta, işyerinin giriş kapısında biriken karı temizleyen Mikail Mete (18), 8 katlı binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Aynı olayı geçtiğimiz yıl da yaşayan Mete'nin ikinci kez aynı şekilde ölümden döndüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Kültür Mahallesi'ndeki 8 katlı binanın zemin katında babasına ait mobilya mağazasının giriş kapısında biriken karı temizlemek isteyen Mikail Mete, geçtiğimiz kış mevsiminde başına gelen talihsiz olayı bir kez daha yaşadı. Eline aldığı kürekle işyerinin kapısına çıkan Mete, burada biriken karı temizlemeye başladı. Binanın önünü temizlerken bir anda gelen sesler üzerine korkarak hızlıca geri adım atan Mete, çatıdan üzerine doğru düşen kar ve buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Hızlı hamlesi sayesinde geçen yıl olduğu gibi tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtulan Mete'nin yaşadıkları, işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

İKİ DEFADIR ÖLÜMDEN DÖNÜYORUM

Ölümden kıl payı kurtulduğu anı anlatan Mikail Mete, 'İşyerimin giriş kapısı önünde biriken karları temizlemek istedim. Elime küreğimi alarak, dışarıya çıktım. Temizlik çalışmasına başladığım esnada bir ses duydum ve hemen büyük bir korkuyla geri adım attım. Geri adım atmamla yukarıdan bir buz kütlesi düştü. Son anda kendimi geriye atmasaydım, buz kütlesi tam olarak benim kafama gelecekti ve ölebilirdimö dedi.

Temizlik çalışması yaptığı yerde geçtiğimiz yılda aynı durumu yaşadığını ve iki defadır ölümden döndüğünü söyleyen Mete, 'Geçtiğimiz yılda buna benzer bir olay yaşamıştım. Aynı şekilde, aynı yerde yine büyük bir buz kütlesi tam olduğum yere düştü. Böylelikle iki defadır ölümden dönüyorum" dedi.

İKİNCİ KEZ KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU, O ANLAR KAMERADA
İKİNCİ KEZ KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU, O ANLAR KAMERADA
İKİNCİ KEZ KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU, O ANLAR KAMERADA
İKİNCİ KEZ KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU, O ANLAR KAMERADA
İKİNCİ KEZ KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU, O ANLAR KAMERADA
İKİNCİ KEZ KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU, O ANLAR KAMERADA
İKİNCİ KEZ KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU, O ANLAR KAMERADA
İKİNCİ KEZ KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU, O ANLAR KAMERADA
İKİNCİ KEZ KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU, O ANLAR KAMERADA
İKİNCİ KEZ KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU, O ANLAR KAMERADA
İKİNCİ KEZ KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU, O ANLAR KAMERADA

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kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İKİNCİ KEZ KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: İKİNCİ KEZ KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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