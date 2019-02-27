Kar Temizleyen Greyder ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
57 dakika önce
KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, yolda kar temizliği yapılan greyder ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
KAYSERİ'nin Tomarza
ilçesinde, yolda kar temizliği yapılan greyder ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Arslantaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolda kar temizleme çalışması yapan İl Özel İdaresi'ne ait, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen greyder ile Mehmet Çakır (38) yönetimindeki plakasız otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Çakır, yaralandı. Çakır, çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:12 Kaynak: DHA
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