Son Dakika Haberleri: Kar Temizleyen Greyder ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kar Temizleyen Greyder ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

57 dakika önce

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, yolda kar temizliği yapılan greyder ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kar Temizleyen Greyder ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, yolda kar temizliği yapılan greyder ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Arslantaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolda kar temizleme çalışması yapan İl Özel İdaresi'ne ait, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen greyder ile Mehmet Çakır (38) yönetimindeki plakasız otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Çakır, yaralandı. Çakır, çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:12 Kaynak: DHA

Mehmet Çakır, Tomarza, Kayseri, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçük Filiz Okul Yolunda Can Verdi, Yola Savrulan Pembe Makas Yürekleri Dağladı THY, Pakistan İle Hindistan Arasındaki Gerginlik Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti

AK Partili Vekilden Kenti Karıştıran Sözler: Zonguldaklıyım Demekten Utanıyorum Aytaç Arman İçin Beyoğlu Atlas Sineması'nda Tören Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 16:09:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Temizleyen Greyder ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]