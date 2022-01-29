Kar tenteyi devirdi, yaşlı adam altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'te çatıdan kopan kar kütlesinin devirdiği tentenin altında kalarak hayatını kaybeden yaşlı adamın ölümü güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı adamın marketin manav bölümünde sebze seçerken devrilen tentenin altında kaldığı anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahallesindeki bir marketin önünde iki gün önce meydana geldi. İddiaya göre, 80 yaşındaki Ahmet Demirkıran, öğle saatlerinde alışveriş için bir markete gitti. Marketin önündeki manav reyonu bölümüne yönelen yaşlı adam, sebze seçmeye başladı. Yaşlı adam sebze seçtiği esnada binanın çatısından kopan kar kütlesi marketin tentesinin üzerine düştü. Devrilen tentenin altında kalarak ağır yaralanan 2 çocuk babası Demirkıran, kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Feci ölüm güvenlik kamerasında

Dün yakınları tarafından toprağa verilen yaşlı adamın öldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Demirkıran'ın ölümüne neden olan tentenin devrildiği anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı adamın manav reyonunda sebze seçtiği sırada tentenin üzerine kar kütlesinin düşmesi görüntülerde yer aldı. Tentenin devrilmesiyle yaşlı adamın zemine çakılarak kar altında kalması da görüntülere yansırken o sırada reyonda bulunan başka bir müşterinin ölümden döndüğü anları kamera saniye saniye kaydetti. - GAZİANTEP