Son Dakika Haberleri: Kar Timleri İş Başında

Kar Timleri İş Başında

23 dakika önce

Sarıkamış'ı etkisi altına almaya başlayan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri mücadele ediyor.

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Sarıkamış'ı etkisi altına almaya başlayan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri mücadele ediyor. Karayolları ekipleri koordineli olarak 24 saat görev yapıyorlar.

Kar, tipi ve buzlanmaya karşı Karayolları 18.Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler meteorolojiden gelen uyarılara göre ekipler aralıksız hizmet veriyor.

İlçe ile köy bağlantı yollarının açık kalmasını sağlayan ekipler Sarıkamış'ta kar yağışlarından halkın olumsuz etkilenmemesi için ihtiyaca göre gece-gündüz çalışma yapıyor. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:08 Kaynak: İHA

Sarıkamış, Kar, Güncel
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