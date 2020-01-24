Kar topu oynarken başına kaya parçası düşen Metehan öldü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar topu oynarken başına kaya parçası düşen Metehan öldü (2) - Son Dakika

Kar topu oynarken başına kaya parçası düşen Metehan öldü (2)

7 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİRize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, evinin önünde kar topu oynarken yamaçtan kopan kaya parçasının başına düşmesi sonucu yaşamını yitiren Metehan İsmailoğlu'nun (8) cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kar topu oynarken başına kaya parçası düşen Metehan öldü (2), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİ

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, evinin önünde kar topu oynarken yamaçtan kopan kaya parçasının başına düşmesi sonucu yaşamını yitiren Metehan İsmailoğlu'nun (8) cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Metehan İsmailoğlu'nun cenazesi, Merkez Camii'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından küçük Metehan, Köprübaşı köyündeki aile kabristanlığında, gözyaşları arasında toprağa verildi.


Çamlıhemşin, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:01 Kaynak: DHA
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