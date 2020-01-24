Kar topu oynarken başına kaya parçası düşen Metehan öldü (2) - Son Dakika

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Kar topu oynarken başına kaya parçası düşen Metehan öldü (2)
7 saat önce
TOPRAĞA VERİLDİRize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, evinin önünde kar topu oynarken yamaçtan kopan kaya parçasının başına düşmesi sonucu yaşamını yitiren Metehan İsmailoğlu'nun (8) cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:01 Kaynak: DHA
TOPRAĞA VERİLDİ
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, evinin önünde kar topu oynarken yamaçtan kopan kaya parçasının başına düşmesi sonucu yaşamını yitiren Metehan İsmailoğlu'nun (8) cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Metehan İsmailoğlu'nun cenazesi, Merkez Camii'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından küçük Metehan, Köprübaşı köyündeki aile kabristanlığında, gözyaşları arasında toprağa verildi.
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