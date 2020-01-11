Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a çıktı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a çıktı (2) - Son Dakika

Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a çıktı (2)

7 saat önce

ÇOCUKLARDAN 8'İ TABURCU EDİLDİAfyonkarahisar'da, okulun bahçesinde, kar topu oynarken girdikleri su birikintisinde vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan öğrencilerden 8'i tedavilerinin tamamlanması üzerine bugün öğle saatlerinde taburcu edildi.

Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a çıktı (2), System.String[]

ÇOCUKLARDAN 8'İ TABURCU EDİLDİ

Afyonkarahisar'da, okulun bahçesinde, kar topu oynarken girdikleri su birikintisinde vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan öğrencilerden 8'i tedavilerinin tamamlanması üzerine bugün öğle saatlerinde taburcu edildi. Kalça kısmında oluşan yanık nedeniyle durumu ciddiyetini koruyan çocuğun tedavisi ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde sürüyor.

VALİ: İDARİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, konuyla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığını belirterek, "Şu an itibariyle idari soruşturma devam ediyor. Gerekli incelemelerin ardından detaylı olarak kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.


Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu
Hatay'ın 50 yıllık hayali gerçek oldu, Afrin Çayı'ndan gelen su Reyhanlı Barajı'na verildi Tasarladığı çantanın geliriyle Afyonkarahisar'da köy okuluna kütüphane kurdu DİSKİ'den 'Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam' iddialarına yanıt geldi

Son Dakika Haberleri
21:27 KADIKÖY'DE 6 KATLI BİNADA GAZLI ŞÖMİNEDEN YANGIN ÇIKTI : 2 YARALI - Son Dakika
21:26 Akşener: "Demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz" - Son Dakika
21:26 3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu (2) - Son Dakika
21:24 Jandarma teker izlerinden hayvan hırsızına ulaştı - Son Dakika
21:23 ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "En büyük zorluk İran" - Son Dakika
21:21 Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı - Son Dakika
21:03 Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 21:30:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a çıktı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]