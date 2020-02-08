"Kar topu savaşı" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kar topu savaşı' etkinliği - Son Dakika

"Kar topu savaşı" etkinliği

6 saat önce

Kayseri'de sosyal medyadan organize olarak bir araya gelenler, kar topu oynadı.

Kayseri'de sosyal medyadan organize olarak bir araya gelenler, kar topu oynadı.

"Etkinlik Kayseri ve Kayseri Doğada" isimli sosyal medya hesabından yapılan "kar topu savaşı" çağrısına uyanlar, merkez Talas ilçesindeki paraşüt indirme alanında toplandı. Etkinliğe katılan çok sayıda kişi, kardan adam yapıp kar topu oynamanın keyfini çıkardı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinliği organize edenlerden Murat Bıyık, kar yağışını eğlenceli bir şekilde değerlendirmek istediklerini belirterek "Yaklaşık 60-70 kişi var. Buraya gelerek kar topu savaşına katılan ve kardan adam yapanlar var. Aile sıcaklığında etkinlik oldu." diye konuştu.

Kayseri'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getiren Bıyık, "Eğer havalar bu şekilde giderse bu tür faaliyetlere devam ederiz. Herkesi kar topu savaşına bekliyoruz." dedi.

Kar topu savaşı etkinliği

Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi Fenerbahçe'nin penaltı isyanı! Taraftarlar sosyal medyada paylaşıp hakeme tepki gösterdi ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor

Son Dakika Haberleri
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 02:13:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kar topu savaşı" etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]