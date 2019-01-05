Kar Trakya'da Etkisini Sürdürüyor
39 dakika önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Keşan'da perşembe günü etkili olan kar yağışı akşam geç saatlerde yeniden başladı. Kar
yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırırken, yollar karla kaplandı. Bazı vatandaşlar şemsiye açarak kardan korunmaya çalışırken, bazıları ise hazırlıksız yakalandı.
Keşan Belediyesine bağlık ekipler iş makineleriyle yollarda kar temizle çalışması yaptı. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:10 Kaynak: İHA
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