Son Dakika Haberleri: Kar Trakya'da Etkisini Sürdürüyor

Kar Trakya'da Etkisini Sürdürüyor

39 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar Trakya'da Etkisini Sürdürüyor, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Keşan'da perşembe günü etkili olan kar yağışı akşam geç saatlerde yeniden başladı. Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırırken, yollar karla kaplandı. Bazı vatandaşlar şemsiye açarak kardan korunmaya çalışırken, bazıları ise hazırlıksız yakalandı.

Keşan Belediyesine bağlık ekipler iş makineleriyle yollarda kar temizle çalışması yaptı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

Sabah, Edirne, Keşan, Kar, Güncel
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