Kar Ulaşıma Engel Değil
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekipler dün gece ve bugün kapanan 20 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.
Kar yağışı şehir merkezinde de etkisini göstermeye başlarken, Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında kardan kapanan 20 mahalle yoluna müdahale etti. Kardan kapanan Büyükorhan'da 9, Kestel'de 3 ve Osmangazi'de 8 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını fasılasız sürüyor. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:18 Kaynak: İHA
İstanbul'da Okulların Tatil Edilmesini İsteyen Öğrenciler, İstanbul Valisi'ni Mesaj Yağmuruna Tuttu
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 15 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi
Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı