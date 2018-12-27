Kar Ulaşıma Engel Değil

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekipler dün gece ve bugün kapanan 20 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.



Kar yağışı şehir merkezinde de etkisini göstermeye başlarken, Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında kardan kapanan 20 mahalle yoluna müdahale etti. Kardan kapanan Büyükorhan'da 9, Kestel'de 3 ve Osmangazi'de 8 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını fasılasız sürüyor. - BURSA

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