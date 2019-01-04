Son Dakika Haberleri: Kar Ulaşıma Engel Değil

Kar Ulaşıma Engel Değil

28 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 73 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

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Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 73 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan Büyükorhan'da 6, Gürsu'da 2, İnegöl'de 3, Karacabey'de 6, Keles'te 22, Kestel'de 5, Mustafakemalpaşa'da 6, Nilüfer'de 4, Orhaneli'de 10, Osmangazi'de 7 ve Yenişehir'de 3 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Ekipler teyakkuzda

Kent merkezinde de alarm durumunda olan Yol İşleri Şube Müdürlüğü, merkez ve ana arterlerde 17 kar kürüme ve tuz aparatlı araç, 21 adet kürekli tuz ekibi ve 10 adet iş makinesi ile 110 personelle 24 saat esasına dayalı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında Kent Estetiği Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan 85 kişilik karla mücadele ekibi de Kent Meydanı, Şehreküstü, Heykel, Ankara yolu, İzmir yolu ve Mudanya yolundaki alt ve üst geçitler ile Acemler alt ve üst geçitlerinde sürekli olarak kar temizleme çalışması yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:55 Kaynak: Bültenler

Osmangazi, Yenişehir, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa, Güncel
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