Kar ulaşımı da vurdu: Şehirlerarası otobüs seferleri iptal edildi- Kar altında kalan Esenler Otogarı havadan görüntülendi - Son Dakika
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Kar ulaşımı da vurdu: Şehirlerarası otobüs seferleri iptal edildi- Kar altında kalan Esenler Otogarı havadan görüntülendi

11.03.2022 10:53

Kar ulaşımı da vurdu: Şehirlerarası otobüs seferleri iptal edildi Kar altında kalan Esenler Otogarı havadan görüntülendiİSTANBUL İstanbul'da etkili kar yağışı ulaşımı da etkilerken, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarından şehirler arası otobüs seferleri durduruldu.

Kar ulaşımı da vurdu: Şehirlerarası otobüs seferleri iptal edildi

Kar altında kalan Esenler Otogarı havadan görüntülendi

İSTANBUL İstanbul'da etkili kar yağışı ulaşımı da etkilerken, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarından şehirler arası otobüs seferleri durduruldu. Esenler Otogarı'nda gelen vatandaşlar seferlerin iptal edildiğini öğrenince evlerine geri döndü. Kar altında kalan Esenler Otogarı havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ulaşımına da etkiledi. Esenler Otogarı da kar altında kaldı. Mega kentte yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarından şehirler arası otobüs seferleri durduruldu. Sabah saatlerinde otogara gelen vatandaşlar, seferlerin iptal edildiğini öğrenince evlerine geri dönmek zorunda kaldı. Öte yandan kar altında kalan Esenler Otogarı havadan görüntülendi.

"Seferler iptal oldu, otogarda kimse yok"

Otobüs sürücüsü Hursit Dostgüzel "Yoğun kar yağışı nedeniyle bütün seferler iptal oldu. Trafik çıkış verdi. Arabamız da doluydu. dolu olduğu halde yolcular otogara ulaşamadı. Seferler iptal oldu. Otogarda kimse yok. Yarına ertelendi yarın ne olacağı belli değil. Bakalım ne olacak. Çok güzel bir kar yağışı oldu. kaç yıldır bu kadar kar görmemiştik. Memleketin barajları dolar. İptal edilen biletlerimizi yarın saat 10'a aldılar. Bekleyip göreceğiz" dedi.

Kararın doğru olduğunu söyleyen Arif Erarslan, "Yapılacak bir şey yok. Eve döneceğiz" diye konuştu. Seferlerin iptal edilmesiyle yarına kadar bekleyeceğini söyleyen başka bir vatandaş ise, "Ben Lüleburgaz'a çalışmaya gideceğim. Konya Ereğli'den geliyorum. Otobüs sordum kaldık dediler. Biz de kaldık. Yarına kadar biz de bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kar ulaşımı da vurdu: Şehirlerarası otobüs seferleri iptal edildi- Kar altında kalan Esenler Otogarı havadan görüntülendi
Kar ulaşımı da vurdu: Şehirlerarası otobüs seferleri iptal edildi- Kar altında kalan Esenler Otogarı havadan görüntülendi
Kar ulaşımı da vurdu: Şehirlerarası otobüs seferleri iptal edildi- Kar altında kalan Esenler Otogarı havadan görüntülendi

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Şehirler Arası Otobüs, İstanbul, Esenler, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kar ulaşımı da vurdu: Şehirlerarası otobüs seferleri iptal edildi- Kar altında kalan Esenler Otogarı havadan görüntülendi - Son Dakika


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