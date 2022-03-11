Kar ulaşımı da vurdu: Şehirlerarası otobüs seferleri iptal edildi - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ulaşımı da etkilerken, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarında şehirler arası otobüs seferleri durduruldu. Esenler Otogarı'na gelen vatandaşlar, seferlerin iptal edildiğini öğrenince evlerine geri döndü.

İstanbul'da kar yağışı ulaşımı da etkiledi. Mega kentte yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarında şehirler arası otobüs seferleri durduruldu. Sabah saatlerinde Esenler Otogarı'na gelen vatandaşlar, seferlerin iptal edildiğini öğrenince evlerine geri dönmek zorunda kaldı. Öte yandan kar altında kalan Esenler Otogarı havadan görüntülendi.

"SEFERLER İPTAL OLDU, OTOGARDA KİMSE YOK"

Otobüs şoförü Hursit Dostgüzel, "Yoğun kar yağışı nedeniyle bütün seferler iptal oldu. Trafik çıkış verdi. Arabamız da doluydu. Dolu olduğu halde yolcular otogara ulaşamadı. Seferler iptal oldu. Otogarda kimse yok. Yarına ertelendi, yarın ne olacağı belli değil. Bakalım ne olacak. Çok güzel bir kar yağışı oldu. Kaç yıldır bu kadar kar görmemiştik. Memleketin barajları dolar. İptal edilen biletlerimizi yarın saat 10'a aldılar. Bekleyip göreceğiz" dedi.

Kararın doğru olduğunu söyleyen Arif Erarslan, "Yapılacak bir şey yok. Eve döneceğiz" diye konuştu.

Seferlerin iptal edilmesiyle yarına kadar bekleyeceğini söyleyen başka bir vatandaş ise, "Ben Lüleburgaz'a çalışmaya gideceğim. Konya Ereğli'den geliyorum. Otobüs sordum, kaldık dediler. Biz de kaldık. Yarına kadar biz de bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

(Caner Sönmez - İsmet Aktaş - Furkan Duman/İHA)