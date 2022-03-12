İstanbul genelinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı Kadıköy, Göztepe D-100 Karayolu'nu beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, bazı araçlar yolda kalarak sürücüler lastiklerine zincir taktığı görüldü. Polis ekipleri yer yer trafiği durdurarak kar küreme araçlarının yolu temizlemesini bekledi. Yol küreme araçlarının yolu temizlemesiyle trafik akışı normale döndü.
Kar yağışı nedeniyle yolda kalan Serkan Çakıray, "Yolda kaldık. Ansızın birden bastırdı kar yağışı. Yemek için durmuştuk, yemekten çıkana kadar bu hale geldi. Aracımız ısınıp hararet yaptı. Durmak zorunda kaldık. Trafikte akmıyor. Bir müddet bekleyeceğiz. Meteoroloji uyarmıştı ama biz çıkmak zorunda kaldık. Fuarımız vardı. Yolun açılmasını bekliyoruz" dedi.
Yolda kalan Ömer Yapraklı ise, "Kar yağışı çok hızlı bastırdı. Bu kadarını beklemiyorduk. Uyarılar vardı ama Ankara'dan fuar için geldik arkadaşlarla. İki gündür kar yoktu. Çok abartı olduğunu düşünmüştük ama maalesef abartı değilmiş. Bekliyoruz. Yollar açılırsa ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Yaşam › Kar ulaşımı durma noktasına getirdi! Yolda kalan vatandaşlar: Çok abartı olduğunu düşünmüştük ama maalesef değilmiş - Son Dakika