Kar ulaşımını olumsuz etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar ulaşımını olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kar ulaşımını olumsuz etkiledi

6 saat önce

Mardin'de etkili olan kar hava ulaşımında aksamalara neden oldu.

Mardin'de etkili olan kar hava ulaşımında aksamalara neden oldu.

370 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamayan ilde Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 100 kişilik ekip ve 50 araçla 10 ilçede yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Kar yağışı kara ulaşımının yanı sıra hava ulaşımında da aksamalara yol açtı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'den Mardin'e yapılması gereken 4 uçak seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Beyaza bürünen tarihi kentte bazı yollarda buzlanma meydana geldi.

Yola hazırlıksız çıkan bazı sürücüler buzlanma nedeniyle yolda kalırken, yayaların da kaldırımda yürümekte zorlandıkları görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri trafik akışını sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

Kar nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilerek sokaklara çıkan çocuklar, kar topu oynayarak gönüllerince eğlendi.

Kar ulaşımını olumsuz etkiledi

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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