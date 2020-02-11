Kar üstünde bisiklet sürdüler - Son Dakika
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Kar üstünde bisiklet sürdüler

6 saat önce

Osmaniye'de Düziçi 28 Mart Bisiklet Gurubu üyeleri Zorkun Yaylası'nda kar üstünde bisiklet sürdü.

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Osmaniye'de Düziçi 28 Mart Bisiklet Gurubu üyeleri Zorkun Yaylası'nda kar üstünde bisiklet sürdü.


Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden Zorkun Yaylası'na kadar pedal çeviren bisikletçiler, 1 metre karın olduğu bin 650 rakımlı yaylada bisiklet sürmenin heyecanını yaşadı.

Kendileri için çok keyifli bir gün olduğunu ifade eden bisikletçiler, "Üşümeyi katmazsak, kesinlikle toprak üstü sürüşten çok daha keyifli çünkü ilerlediğimiz de zemin resmen altımızdan akıyor. Karda Bisiklet sürmek çok farklı bir duygu. Bu duyguyu gerekli güvenlik önlemlerini alan herkesin yaşaması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştular.

Osmaniye, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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